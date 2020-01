Ese vínculo paternal tuvo un punto crucial cuando el Cabezón se enteró que no había dormido una noche en la pensión, por lo que había infringido una regla fundamental en la relación. “Yo llevaba como 50 ó 100 partidos en la primera de San Lorenzo y me hacía vivir en la pensión. No tenía auto, vivía en la pensión con mis compañeros, porque esa era la regla que tenía que cumplir. Oscar me decía vos salís y entrás en el mismo día. No te podes quedar a dormir en ningún lado. Tenés que avisar lo que haces y lo que no haces. Yo tenía 50 partidos y de titular, porque Oscar me ponía siempre. Un día me voy a comer con mi hermano a Huracán, que jugaba ahí, por Avenida de La Plata y se me hace tarde. La verdad que volver en colectivo al Bajo Flores la dudé. Me quedé a dormir”, repasó.