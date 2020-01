“Es fundamental que River y Boca estén de la mano. En la cancha nos enfrentamos y hacemos cuernitos cuando juegan. Después en la diaria, en el fútbol argentino, es muy importante que estemos juntos para que el fútbol argentino pueda progresar. No es que estamos solos, pero creo que es un empuje muy grande que no estemos divididos y que sí estemos juntos”, continuó el titular del Millonario. “Con Angelici arrancamos muy bien, pero eso ya es historia. Después pasaron un montón de cosas. Pero yo siempre me fijo en el futuro”, concluyó.