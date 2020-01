Bhad Bhabie, cuyo verdadero nombre es Danielle Bregoli, apareció por primera vez en televisión en 2016, cuando su madre la llevó a un Talk Show para que la ayuden a controlarla, debido a sus malos tratos e indisciplina. Mientras se grababa el episodio, la joven robó un auto de uno de los miembros del personal y lanzó la frase “Cash me ousside, how bout dat”, que significa “vamos a pelear afuera”. La frase se viralizó y a partir de entonces fue conocida como La Chica Cash Me Outside. Ese salto a la fama le permitió triunfar en el mundo de la música y actualmente ha lanzado varios sencillos, lo que le permitió estar nominada a los Billboard Music Awards en 2018 en la categoría “Top Rap Female Artist”.