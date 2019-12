Por su parte, Mercedes Paz recibió la distinción a la mujer en el deporte y el agradecimiento de su ex compañera Gabriela Sabatini cautivó a los presentes. Una situación similar a la que se vivió cuando Sergio Hernández recibió el reconocimiento a la trayectoria como entrenador. “Una vez me tocó estar en un almuerzo íntimo con Guardiola y recuerdo una frase que me quedó grabada para siempre: Tengo en claro que nunca voy a dirigir a la Argentina, porque el nivel de expectativa que ponen sobre las personas es muy elevado”, reveló la Oveja con su tradicional estilo que lo caracteriza.