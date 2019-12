Pasadas las 17, el Filiberto seguía colmándose de público pero los protagonistas no aparecían. Y llamó la atención que quitaran dos sillas de las cuatro que estaban apostadas arriba del pequeño escenario donde brindaron la conferencia Russo y Ameal. Desde arriba llegó el aviso: “Román no va a hablar”. Y la explicación fue tan sencilla como lógica: no quería robarles protagonismo al técnico y presidente. El ídolo tenía claro que todas las preguntas y flashes estarían enfocados hacia su persona. Por este motivo prefirió ver la conferencia desde afuera del recinto.