A partir de la llegada de dos ex futbolistas que fueron protagonistas de una etapa en la que se remarcó el trabajo dentro, pero sobre todo fuera de la cancha, las juveniles de Argentina dieron un salto de calidad. Más allá de los resultados conseguidos -dos títulos sudamericanos, uno en el Sub 15 2017 y otro el Sub 17 de este año, sumado al subcampeonato en la Sub 20 y Sub 17 en 2019-, la clave estuvo en forjar una identidad: el respeto por el rival y el amor por vestirse con la camiseta celeste y blanca fueron las premisas de unos equipos que, además, mostraron buen juego.