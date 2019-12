Pero él solo todo no puede, necesita de los jugadores, los que aportan presencias, goles, pases, atajadas. La suma de los que al menos disputaron un minuto bajo sus órdenes (en rigor, Martín Aguirre, el Pelado ex Olimpo entre otros, es el de menos minutos con apenas 15 ingresando ante Liniers de Bahía Blanca, en Copa Argentina) da 98 nombres distintos. Leo Ponzio, su capitán con y sin cinta, es el de mayor presencias contando 180 juegos (también es el de más triunfos con 97). El León del mediocampo agrega otra perla: conquistó los mismos once títulos que su entrenador.