El próximo mercado de pases: “Salvo la posible vente de Palacios, después no tuvimos ninguna pregunta ni interés por ningún jugador. Me informé de todos los nombres que aparecieron pero no hay ningún interés. Está muy claro que tenemos dos partidos por jugar y no hay tiempo de ponerse a pensar en eso. Si algún jugador de los que tengo yo me comunica que quiere salir, entonces ahí comunicaré que tal jugador tiene mas ganas de irse que de quedarse. Ahí pasaremos a otra etapa de buscar un reemplazo porque tal se quiere ir".