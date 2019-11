La jornada ideada por los directivos del Floresta Rugby Club no es sencilla de coordinar y basta con un ejemplo: organizar el tercer tiempo para más de mil jugadores es un desafío no solo en fondos sino también en cuestiones logísticas. Ante la carencia de predio, los organizadores tuvieron que pensar también en conseguir las instalaciones más adecuadas para el evento. La generosidad del Club Curupayti que abrió sus puertas el sábado 24 para esta iniciativa no solo fue decisiva en el éxito de la jornada, sino también que sirve como enseñanza no escrita para todos los participantes.