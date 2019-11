“En el Benfica comencé jugando de volante por la derecha y Jorge Jesús me propuso jugar como doble cinco. Yo no quería saber nada, prefería no cambiar de posición. No me veía ahí, pero él me dijo que me quedara tranquilo, que íbamos a ensayar mucho y que me iba a mostrar videos. También nos quedamos trabajando mucho después de hora. Jorge Jesús tenía razón: terminé siendo elegido el mejor futbolista del año. Es un monstruo tácticamente”, lo ponderó Enzo Pérez en una nota con el canal TNT Sports.