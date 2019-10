River ya había ganado la Libertadores 2015, la primera de las dos que consiguió con el “Muñeco” (la otra fue el año pasado frente a Boca, en Madrid), y el técnico le comentó a este cronista una tarde en el Paddock del estadio Monumental: “Se me cruzan imágenes de un partido en cualquier momento del día y en cualquier situación. Me cuesta dejar de pensar en el equipo. Muchas veces le presto atención a mi intuición a la hora de hacer un cambio. Me considero un técnico intuitivo”. Eran tiempos en los que Gallardo pensaba cómo hacer para tratar de ganarle al Barcelona de Messi, Luis Suárez y Neymar en la final del Mundial de Clubes de Japón. Las horas de trabajo y planificación aquella vez no fueron suficientes frente al entonces mejor equipo del mundo, que despachó a River con un 3 a 0 que bien pudo haber sido más amplio en el segundo tiempo.