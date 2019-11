-No, sinceramente no me afectó en nada. Mi cabeza siempre estuvo tranquila, al cien por cien en River. En ese tiempo justo estaba el tema de la final de la Libertadores contra Boca y traté de dejarlo a un costado. No se dio pero estoy muy contento en River. Si alguna vez se da, se dará. Y si no, estoy muy bien acá.