Evo Morales: “No tengo ningún problema en no participar en las nuevas elecciones”

El ex mandatario boliviano aceptó respetar la Constitución y dijo que si el Parlamento aprueba su renuncia a la presidencia podría regresar al país como ciudadano común o militante. Agregó que no sabe quién podría ser el candidato de la izquierda si él no va a los comicios