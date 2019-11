"Los médicos me habían dicho que no iba a caminar, que iba a ser un vegetal, que no iba a hablar ni pensar ni nada. Prácticamente ni iba a vivir. Pero salí adelante por la constancia de querer seguir viviendo y querer seguir haciendo las cosas bien. Sino no vivo. Para amargarle la vida a los demás y amargarme yo, no tengo tiempo. Tengo 50 años y no sé cuándo voy va terminar, pero de acá hasta que me muera voy a vivir bien”, se mentalizó.