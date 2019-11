Lo interesante, además, es que el tiempo libre que nunca tenía apareció de repente y pudo usarlo a su favor. “Aproveché para avanzar con mi carrera de abogacía. Este año pude rendir cinco materias cuando, en un año normal, hago dos o tres”, explica quien ya lleva diez años cursando en la UBA y espera poder recibirse en 2020 o 2021. “Me quedan cuatro, por suerte”, informa. Con esfuerzo y determinación, Delfina rompe con ese mito que habla de que es imposible estudiar mientras uno es deportista de alto rendimiento. “Es más que nada un tabú, un prejuicio. No digo que sea fácil, que no haya que esforzarse mucho, pero se puede. Mi familia me lo inculcó siempre. Cuando terminé el secundario, me preguntaron ‘¿y ahora qué vas a estudiar?’’, por más que me iba bien en el hockey. Y además, en mi visión, fue clave. Me ayudó en mi carrera. Me hizo salir de la burbuja del hockey, de las Leonas. En la facu soy una más, incluso muchos no me conocen. Cuando estás tanto en un ambiente dejás de conocer personas, de vivir muchas situaciones del día a día… Además, la facultad te abre la cabeza, te la mantiene activa, incluso te hace mejor persona, más inteligente. Estoy convencida que te da herramientas para vivir mejor...”, opina quien si bien ahora se volcó al derecho empresarial, a futuro le gustaría unir sus dos pasiones: el derecho y el deporte. “El derecho deportivo está creciendo mucho, sobre todo afuera. Me gustaría inclinarme hacia ahí cuando vaya dejando el hockey”, admite.