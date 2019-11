Hoy la niña se encuentra en perfecto estado de salud y Chiquito la presentó en Fox Sports: “Muchas veces uno está triste pero ella no sabe. Y con ella tenés que estar. Ahora pienso en no hacerme malasangre por nada más. Me tomo la vida de otra forma. Me di cuenta que cambié un montón de cosas. Antes me puteaba con otro arriba del auto y ahora me chupa un huevo todo. Sé que las cosas importantes pasan por otro lado”.