El propio Bossio se despidió de su esposa con una emotiva carta de despedida que publicó en su cuenta de Instagram. "¡Buen viaje Amor! Así te recordaré, llena de alegría, locura, amor y dispuesta a darle a los demás a veces hasta lo que vos no tenías… Esa forma de ser que nos enamoraba a todos y ese embobamiento que nos llevaba a todos a seguirte en tus ideas y locuras… ¡Fuiste un ser especial en la Tierra y ahora lo serás en en cielo! Diosito se llevó a muchos para armar su equipo, ¡seguro ahora empezó a armar la Selección! ¡Sos mi Amor eterno! ¡Y me dejaste ese regalito hermoso llamado Isabella para criarla como siempre soñamos! Quedate tranquila que lo voy a hacer y le voy a contar todos los días cómo era su madraza y lo que irradiaba. Ojalá tu felicidad conmigo sea igual a la mía por compartir estos años maravillosos a tu lado, te vamos a recordar y extrañar todos los días de nuestras vidas, mi Pochi hermosa, te recontramil AMO", firmó. El posteo alcanzó los 1.000 Me gusta en alrededor de una hora.