Días atrás, Bossio había hecho una publicación en su cuenta de Instagram para enviarle fuerzas a su esposa y desear su pronta recuperación. "Fuerza amor. No me aflojes guerrera de la vida. Te amo", había escrito el ex arquero junto a una foto de Débora sonriente. "Estamos rezando por vos mi vida", agregó en la publicación que en las últimas horas, a raíz del triste desenlace, se llenó de mensajes de condolencias.