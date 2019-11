Salinas relató que fue al lugar donde ocurrieron los disparos junto con otros dos amigos para encontrarse con otro amigo en común. Apenas unos minutos más tarde de haber llegado, un auto pasó por la zona y los atacó. “No vimos a nadie. Fue una sorpresa. Sentimos el impacto y algunos pudieron correr. Yo me tiré al suelo. Sentí el impacto en mis ojos, sentí la luz y la verdad que pensé que me habían matado. Ya no veía nada. Traté de correr, pedí auxilio y se me acercó un gran amigo que me salvó la vida”, detalló.