A la hora de comparar los clásicos argentinos con los de España fue contundente: “La gente lo vive diferente, en Argentina está más loca por ese tema. No ganar el clásico significa muchísimo. Acá querés ganar, pero si perdés no pasa nada. Ahí no podés salir de tu casa si perdés un clásico, es una locura. Son todos iguales: el de Rosario, el de Córdoba, el Boca-River o Independiente-Racing. Todos se viven de la misma manera, lo vive así la gente. La locura del día a día se lleva al fútbol y termina siendo un desastre”.