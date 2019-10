34 títulos con el Barcelona, incluyendo cuatro Champions League. El Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la selección argentina. Cinco Balones de Oro y un premio The Best al mejor jugador del mundo en la última temporada. A los 32 años, Lionel Messi ya se ganó el rótulo de leyenda del deporte, al punto que el mundo futbolístico debate si no merece el trono entre los mejores de la historia de la disciplina.