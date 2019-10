• Su estilo de juego y por qué no se siente un delantero de área: “Siempre lo digo y lo sigo pensando. No soy un goleador de esos típicos, me gusta más venir atrás, estar en contacto con la pelota y crear. Pero también me gusta llegar y hacer goles. Pero no es que vivo del gol como los delanteros. Me gusta estar en contacto con la pelota permanentemente, si pasa mucho tiempo sin que la toque me voy y prefiero estar cerca siempre. Aprendí a regularme dentro del partido y a encontrar el momento. Hay momentos que no tengo que entrar o no toca en ese momento que participe y espero que llegue el momento más adecuado para intentar hacer el desgaste físico”.