Consultado sobre la decisión de confirmar a los titulares con un día de anticipación, Gallardo fue tajante: “No me manejo de una forma establecida. A veces puedo guardar algunas cosas hasta último momento, siempre que los jugadores conozcan las intenciones. Pero a veces no tengo la necesidad y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada, sino porque estoy convencido y sé que estos jugadores son los que mejor están para responder ante un partido clave. También porque tengo cartas importantes en el banco”.