Concluidas las tareas, encaró a los periodistas presentes: “Vine a visitar al plantel porque el domingo me fui con mucha bronca de la cancha porque algunos putearon a Coco. Y estoy en desacuerdo con ese botón que puso el cartel de Alfaro. Hay que respetar a Alfaro, pero más respeto hay que tener por Coco. El que puso ese cartel que no venga más a la cancha porque realmente no es hincha de Boca. Si esto no cambia, se tendrá que ir el Coco o me tendré que ir yo, o los dos, porque esto así no va”.