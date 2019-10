Expectativa y realidad. Probablemente el Tano esté satisfecho con diversas cuestiones que atañen a su estadía en Argentina. Su deseo de explorar nuevas culturas lo llevó a movilizar a su familia, que a través de las redes sociales da muestras de sentirse cómoda ante lo desconocido. Igualmente De Rossi no está del todo conforme y esto se explica desde el plano futbolístico. Sabido era que comenzaría en desventaja en la consideración de un entrenador que no puso reparos en su contratación pero dejó en claro que no lo tenía como prioridad, ya que además arribó sin pretemporada ni ritmo de juego.