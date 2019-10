Días atrás, en el torneo Women’s W15 disputado en el club El Abierto, en la Ciudad de Buenos Aires, varias jugadoras denunciaron la presencia durante algunos días de una persona desconocida que se sentaba en un costado y estaba todo el tiempo con su laptop. “Lo hablamos con la gente del torneo, pero nos dijeron que no podían hacer nada”, contaron lo sucedido las tenistas argentinas Julieta Estable y Betina Buris al podcast 3iguales. “Llegaba y se instalaba en una silla en un costado de las canchas y no se movía de allí. Parecía no hacer nada, sólo estaba con su computadora”, agregó otra jugadora.