Uno de los lemas de Marcelo Bielsa dicta que no brinda entrevistas exclusivas a ningún medio. El Loco entiende que no hay razón para que los medios más preponderantes, con mayor acceso al contacto con los protagonistas, tengan prioridad por sobre los más humildes. Es por eso que reúne al periodismo general en cada conferencia de prensa cuando está a cargo de un equipo y no se levanta de su silla hasta evacuar todas las dudas. Gabriel Heinze es de su escuela.