“¿Si incomodo a alguien? Ufff, a varios, tengo puertas abiertas, varias puertas, pero tengo una sonrisa. Yo no tengo enojo con los que me critican, me terminan potenciando, me buscan el ego que tengo de tener para mejorarme, superarme. Quiero que el club, como cuando llegué, cada día sea más fuerte, que el equipo pueda competir. Ganar o perder, no me importa, ¿pero competir? Yo quiero competir”.