“No me disgustó ser manager pero acá en Argentina no está bien implementado. Con el tiempo se va a terminar haciendo porque es una función necesaria en los clubes. Me gustó tener la posibilidad pero me vi en la necesidad de estar del otro lado de la línea. Ahora tengo muchas ganas de dirigir pero no soy de esos que llaman a los clubes, no saldré de mi ruta de vida. Si tiene que salir algo, saldrá. Si no, seguiré insistiendo”, concluyó.