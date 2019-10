“Una vez me preguntaron y yo dije que a mí se me hubiese hecho imposible jugar con el VAR. Era muy distinto. (Hoy) se perdió esa picardía de empujar, de tirar del pelo, de hablar... Se me hubiera hecho muy difícil”, dijo Heinze este viernes en la conferencia de prensa previa al encuentro en el que Vélez será local de Independiente (domingo, 11 horas) por la novena fecha de la Superliga.