“Nosotros, hasta si se quiere culturalmente, no estamos preparados para procesos largos. Tienen que darse una cantidad de variables, procesos de largo plazos no son sencillos en Argentina. Yo amo ser entrenador, no he hecho otra cosa en mi vida desde los 16 años y cumplí 59 años; de hockey, de fútbol, no hice otra cosa. Mi compromiso y mi amor eterno es con mi profesión. Tuve el privilegio de haberlo hecho en Independiente, que fue un sueño desde que nací. Amo lo que hago y tengo que poner la profesión por delante de las decisiones”, continuó.