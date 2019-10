Sí, una absoluta rareza. En varios momentos de la charla explicó lo que significa Chacarita para él. No era hincha, no surgió del club, pero se enamoró del Tricolor. Aunque también tiene sus reproches. No a la camiseta ni a la hinchada, sino a los dirigentes de turno. Siente que no le dieron el lugar que le deberían haber dado. “Lo que sí lamento es que se olvidaron un poquito de Ángel Bargas. De Bargas, de (Franco) Frassoldati y el resto. Deberíamos tener una platea como hacen todos los equipos, no estoy inventando nada. Uno se sentiría más protegido pero bueno, es así. Me gustaría que alguien me diga ‘Bargas venite acá, sentate. ¿Cómo no hay una idea de decir ‘Bargas fue campeón, todavía vive’? No entiendo. No vivo del pasado, pero sería lindo”. Y agregó: “Creo que faltó un tipo, un organizador que se acuerde de nosotros. Al jugador le gusta que lo halaguen. Tal vez Chacarita no supo valorizar a los campeones del ‘69”.