Sergio Rondina es el actual director técnico de Arsenal de Sarandí. Sabe que con su vestimenta marca una diferencia con el resto. Y es que no es cualquier look. Se pone cosas extravagantes, colores llamativos, pañuelos, sobretodos, corbatas, chalecos y moños. Hay de todo."Esto empezó en 2016, cuando iba a dirigir mi primer partido con Arsenal (vs Colón, en su primera etapa como DT del club). Le dije a mi señora que había que comprar un saco. Igual nunca me gustó dirigir con ropa deportiva. Me fui a comprar un saco a Lord's Boutique, en San Antonio de Padua, y Julio Ullúa me conoció y me propuso empezar a vestirme y cambiar el look. Le dije que sí y así arrancamos. Un fenómeno porque después me tocó volver a dirigir en la B Nacional y me siguió vistiendo", cuenta Rondina con una sonrisa en la cara. Y continúa: "Imaginate que después fui a Chicago y mi primer partido ahí fue contra Chacarita en San Martín. Julio me puso un saco salmón en pleno verano. Sólo no me putearon porque ahí ascendí como jugador y me quieren, pero si era otro club…".