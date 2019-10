Pero fue allí donde levantó temperatura, haciendo base en todo lo conseguido por Boca a fines de la década del 90 y en la del 2000. “Yo pertenezco a una generación criada en la época más gloriosa de Boca. Hoy estoy acá porque me formé bajo el paraguas de esa generación que te enseña a encarar la vida con una mirada diferente a la de los demás. Me crié como jugador, viajé en el micro o aviones con el plantel, me quedaba en el mismo hotel, charlaba con Bianchi, Chicho Serna, Barros Schelotto; con todos. Me crié en una época en la que un 2-0 lo dábamos vuelta, papá. Me crié en esa generación. Boca me dio todo, llegué en 1992, y mi carrera es por Boca, le debo a todo. Hoy los escucho a los de Boca, a mis hermanos, a dirigentes, jugadores, y están golpeados, caídos... ¿Qué les pasa, manga de boludos? Lo vamos a dar vuelta este partido, no nos ganaron 3-0, 4-0. En mi cancha, con 50.000 personas gritando hasta el último minuto del encuentro, lo vamos a dar vuelta”, inició su arenga. “Yo me crié con Bianchi, con una generación de jugadores que nos hacía creer todo el tiempo. A nosotros nos ganaron 2-1 en cancha de River y en nuestra cancha se lo ganamos con un gol de Palermo rengo y en muletas; el Tolo Gallego y sus muchachos se nos cagaban de risa y se lo ganamos. Yo estoy criado en el triunfo”, continuó encendiendo los corazones auriazules.