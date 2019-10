“Nunca nos salimos de foco. Tratamos de trabajar con seriedad pero también con alegría. Es un grupo que la pasa muy bien. No nos dejamos invadir por lo externo, no nos dejamos llevar por lo de afuera. Sabemos que los partidos hay que jugarlos todos y que ahora tenemos que esperar para el próximo partido de la semifinal. Esos días lo vamos a llevar lo mejor posible y con tranquilidad, en la semana previa ya nos enfocaremos de lleno. Nosotros tratamos de respetar una forma que nos dio resultados. Representamos a un club que te exige y nosotros nos sentimos cómodos con esa exigencia. A partir de allí nosotros desarrollamos una mentalidad para no desviarnos con los éxitos y no relajarnos”, concluyó acerca de las virtudes de su plantel y cómo no bajar el nivel.