“Tuve a mi hijo por una cesárea y tuve que dejar la práctica por unos meses. Fue muy duro. Hubo muchos días en que tuve que dejar de practicar por el dolor. Además, lo amamanté por 15 meses y había días en que no podía ir a entrenar. Han pasado muchas cosas, pero no las cambiaría por nada porque me han hecho más fuerte”, reveló a la prensa.