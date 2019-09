“Ni en pedo me voy. Estoy metido hasta los huevos con Gimnasia”, le dijo Maradona a Pellegrino, descartando cualquier decisión intempestiva ante otro tropiezo. Desde el arribo del astro, de 58 años, al club, el Lobo perdió 2-1 ante Racing y Talleres, respectivamente, y 2-0 ante el Millonario en su última presentación. En pos de buscar la recuperación de su equipo, Diego ya estuvo trabajando desde lo motivacional, para que sus dirigidos no se derrumben. Y, al mismo tiempo, junto a sus ayudantes Sebastián Méndez y Adrián González, apunta a refrescar la alineación con juveniles que no sientan tanto sobre sus espaldas, tales los casos de José Paradela y de Confite Matías Miranda.