“Uno tiene esa espina de que no jugué en el fútbol argentino, pero no me quita el sueño. Ya con haber sido considerado para la Selección es un sueño cumplido. Hice mi carrera en el extranjero y me fue excelente. Hace 5 años estaba en la Liga de Mendoza y hoy estoy en Nueva York. Las cosas se dan como se dan, ya llegará el momento de jugar en Argentina”, dice el atacante de casi 1.80 metro. Fue un campeón del mundo el que vio el germen de futbolista en Castellanos. “Cuando era muy chico me dirigió Leopoldo Jacinto Luque. Es uno de los que me descubrió, cuando tenía cinco años. Es más, tengo un dato muy curioso con él. La escuelita en la que enseñaba era para chicos a partir de 8 años y no me dejaban entrar, pero me vio jugar y pidió que me dejaran. Y desde ahíme enfrenté con los chicos más grandes”, narra, en comunicación con Infobae .