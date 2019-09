“Tuvo la sensación de la cicatriz en el músculo, que es normal en este tipo de situaciones. Los estudios no arrojaron lesión. Depende mucho del jugador y cómo vaya evolucionando. Voy a ir viendo día a día. Si lo tengo que poner lo voy a poner, y si está en condiciones. Si no está en condiciones no lo voy a arriesgar para hacer un cambio a los 10 minutos”, advirtió. Las especulaciones en torno a la figura del ex Lanús despertaron suspicacias sobre una posible manipulación de la lesión, a punto tal que el propio Marcelo Gallardo tocó el tema en su conferencia de prensa post victoria ante Gimnasia de La Plata.