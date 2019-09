“No entro en ese juego que me parece más mediático que otra cosa. Después hablaban que nosotros también hacíamos eso. Nosotros si tenemos los jugadores para jugar juegan, y si no los tenemos no juegan. No hacemos esa pavada de ocultar para que el rival piense.. ¡No! Si están lesionados no van a jugar. Si no hay gravedad en la lesión y creemos que pueden llegar, esperamos hasta último momento. Yo tengo que preocuparme por mi equipo, ver cómo llegan. No hay misterio".