Pero luego se fue por las ramas. Y detonó las carcajadas de sus compañeros con sus increíbles consejos. Por ejemplo, sobre las causas por las que nunca pediría que cremen su cuerpo y su particular teoría sobre la reencarnación. “A mí no me van a prender fuego, ¿vos sabés si Dios quiere que te quemen o no? A mí dejame adentro del cajón, soy como los de antes en Corral de Bustos –su ciudad natal–. No sé si Dios quiere que me quemen o no. ¿Y si te queman y no hay otra vida? ¿A Jesús lo quemaron? Si te queman tenés menos chances de aparecer otra vez”, aseguró. Y destacó que entiende que la reencarnación mantiene ciertas reglas geográficas: “Si vos sos argentino, te reencarnás en otro argentino, ¿para qué me va a llevar Dios a otro lugar? ¿Vos no te ilusionás con ver la luz, la felicidad, el paraíso, no te imaginás? –interpeló al conductor Sebastián Vignolo– ¿Te da cagazo? Tenés que ir pensando, de vez en cuando hay que poner a funcionar la cabeza, es la realidad, nos va a pasar a todos. Un día, hacen así y fuiste, afuera”.