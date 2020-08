Champagnat y XV Mil celebrarán de manera virtual el 9º encuentro de rugby en homenaje a los veteranos de Malvinas

Este domingo se celebrará de manera virtual el 9º encuentro de rugby entre Champagnat y Mil XV en homenaje a los veteranos de Malvinas

Debido al coronavirus y a la cuarentena obligatoria, varios eventos, shows o incluso reuniones se vieron afectadas y postergadas. Sin embargo, lo que no pudo frenar la pandemia es el espíritu del Club Champagnat y del equipo XV Mil Rugby para organizar un nuevo encuentro en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Es así que, a pesar de todo este contexto, el mismo celebrará su novena edición este domingo 16 vía Zoom.

Lejos de lamentarse por no poder reunirse este año, el Coronel y coach del equipo militar Esteban La Madrid expresó su emoción y la de todos los ex combatientes por poder volver a realizar un nuevo encuentro, aunque el mismo sea de manera virtual. “Hace casi diez años que homenajeamos a los ex combatientes de Malvinas con un partido de rugby y este domingo no será la excepción. Queremos seguir transmitiéndole a los chicos los valores que nos inculcó el rugby y cómo los pusimos en práctica en Malvinas. De esto se trata la ceremonia”, le explicó a Infobae.

Esta idea que surgió en 2011 agrupa año a año al equipo de veteranos de Champagnat y al de XV Mil Rugby, un conjunto que no solo es integrado por ex soldados que formaron parte del Ejército argentino, sino también de “quienes comparten los valores del mismo y los pregonan dentro y fuera de la cancha”.

El vetarano inglés Dave Jackson participó en una de las ediciones

Si bien este año no habrán scrums, tackles ni tries, La Madrid no quiso dejar de destacar cómo se desarrolla normalmente esta actividad: “En el primer tiempo siempre juega un equipo integrado en su totalidad por veteranos de Malvinas contra un combinado de veteranos de Champa, que es el club que hace el homenaje. Esto permite que todos los soldados recibamos el cariño de la gente por lo que hicimos por nuestra patria. Luego, en el segundo tiempo ya ingresa el resto de los compañeros de XV Mil y se sigue el partido”.

Otra de las tradiciones es la de nombrar un capitán simbólico de los veteranos de guerra, con la intención de que sea quien inicie el tercer tiempo con un discurso dirigido hacia todos los presentes. La Madrid utiliza una vieja frase del deporte de la guinda para reflejar el pensamiento colectivo de su grupo: “Pasar una pelota la pasa cualquiera, jugador de rugby es aquel que entiende el espíritu y los valores del deporte”.

“El rugby tiene mucho de las tácticas que usa un soldado en combate y los valores: caer y levantarse, la camaradería, etcétera. Aquel que haya jugado al rugby se adapta fácilmente a las Fuerzas Armadas”, añadió. Tal es el respeto y honor que se maneja en el encuentro que alcanza con una anécdota para entenderlo: “Hemos invitado a los veteranos británicos de Malvinas y han jugado con la camiseta de Argentina. Porque ellos entienden que lo que se defienden son los valores. Son las normas y el honor que tenemos los soldados. Y en el rugby es lo mismo. Es entender el espíritu de lo que se hace, por eso el soldado y el jugador de rugby no sienten odio”.

La jornada iniciará por la plataforma de llamadas por video a las 19.20 y será de acceso libre para todo el que quiera participar. El primer paso será una misa a cargo del Padre Facundo Quiroga, ex jugador del Plantel Superior del Club Champagnat. A las 19.45, el presidente de la institución de Pilar, Luis Chiesa, dará un discurso de bienvenida a todos los que se conecten desde sus hogares para luego cederle la palabra al Coronel La Madrid. La velada la cerrará el soldado conscripto Esteban Tries, quien compartirá sus experiencias en las Islas Malvinas.

En una tarde de rugby, el evento suele reunir unas 400 personas en las instalaciones del Champagnat, aunque esta vez se estima que el uso de la tecnología le permita a más personas ser parte de este homenaje. “Calculamos que se conectarán mil personas, entre jugadores, ex combatientes, niños de las juveniles y sus familias”, anticipó

ENLACE DEL ZOOM DEL DOMINGO 16 A LAS 19.20HS:

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83781515126