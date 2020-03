Joaquín Díaz Bonilla (4): Muy flojo partido. Mal en la recepción que generó el primer try sudafricano. No estuvo preciso en los kicks tácticos ni en los ofensivos a disputar, además que no contar con muchas pelotas de calidad en los lanzamientos. Lo mejor que hizo fue la gran habilitación con el pie para el try de Carreras.