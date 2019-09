Boffelli se tomó el tiempo para describir cómo vivió él la patada que pudo haber culminado en la gloria para su equipo. "Como pensaba que era la última jugada y habíamos corrido un montón, me quise asegurar de llegar (con la distancia) y la verdad que llegué tranquilo, me tendría que haber concentrado en darle más puntería. Me agarró un chanfle, parecía que iba adentro y se terminó cerrando. Son cosas que no hay que arrepentirse. Uno tiene que estar tranquilo que se preparó y preparó el partido lo mejor posible. Es una lastima, me va a durar mucho la tristeza pero no hay tiempo, ya el sábado tenemos otro partido y no podemos permitirnos bajar los brazos", comentó.