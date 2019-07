"Hubo declaraciones de ellos que fueron de preocupación antes del partido y otras en las que subestimaron a Jaguares. Robertson dijo 'no sé quién es Quesada' ayer en un programa de televisión, y algunos ex All Blacks nombraban a Moroni y Moyano, como burlándose en la pronunciación. La verdad que me dio bronca, era para llamarlos y mandarlos a la m……… . Fue una falta de respeto total. El equipo revelación de este año fue Jaguares, y no ellos. La presión era de ellos para volver a llevarse una final y no debían burlarse así de su rival, pero después en el partido tuvieron que respetarlos por lo que hicieron.