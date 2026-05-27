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Millonarios ganó más de $5.000 millones por su participación en la Copa Sudamericana: así se distribuyeron

El equipo colombiano quedó eliminado del torneo internacional al caer 2-1 en condición de local ante O’Higgins en la sexta fecha de la fase de grupos

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El equipo bogotano tenía que al menos empatar ante O’Higgins de Chile pero perdió 1-2 - crédito ESPN

La eliminación de Millonarios FC de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 dejó un fuerte golpe deportivo para el equipo bogotano, pero también un importante ingreso económico que servirá para aliviar las finanzas del club de cara al segundo semestre del año. Pese al fracaso continental, el conjunto Embajador logró recaudar cerca de 1.4 millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a 5.100 millones de pesos colombianos.

La campaña internacional del cuadro albiazul terminó de forma inesperada y dolorosa. Lo que comenzó con ilusión tras superar a Atlético Nacional en la fase preliminar, concluyó con una derrota en casa frente a O’Higgins, resultado que sentenció la eliminación del equipo dirigido por el cuadro capitalino.

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Fotografía de archivo del 9 de julio de 2024 que muestra a Radamel Falcao García de Millonarios durante un partido, en Buenos Aires - crédito EFE
Fotografía de archivo del 9 de julio de 2024 que muestra a Radamel Falcao García de Millonarios durante un partido, en Buenos Aires - crédito EFE

Millonarios quedó fuera del torneo pese a partir como favorito para avanzar junto a São Paulo. Sin embargo, el conjunto chileno terminó sorprendiendo al grupo C con una campaña sólida y efectiva, especialmente ante los azules, a quienes derrotó tanto en Chile como en Bogotá.

La tabla de posiciones dejó como líder a São Paulo FC con 12 puntos, seguido de O’Higgins con 10 unidades. Millonarios terminó tercero con ocho puntos y cerró el grupo Boston River con apenas tres.

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El delantero tiene contrato con el equipo bogotano hasta el próximo 30 de junio - crédito DSports

Así se repartieron los millones que recibió Millonarios

Aunque el desenlace deportivo fue negativo, la participación internacional sí dejó una importante recompensa económica para las arcas del club capitalino. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, estableció para esta edición una bolsa récord de premios económicos que aumenta progresivamente según las fases alcanzadas.

Millonarios logró acumular aproximadamente 1.4 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera:

  • 250.000 dólares por disputar la fase preliminar.
  • 900.000 dólares por clasificar y participar en la fase de grupos.
  • 250.000 dólares por mérito deportivo.

Este último incentivo corresponde a las victorias obtenidas durante la ronda de grupos. Cada triunfo entrega 125.000 dólares adicionales, y el equipo bogotano consiguió dos celebraciones, ambas frente a Boston River.

Copa Sudamericana 2026 - Millonarios vs O’Higgins - Fecha 6 fase grupos - Grupo C
O'Higgins logró la hazaña de ganarle a Millonarios en Bogotá y quitarle el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

La Conmebol también confirmó que los premios continúan aumentando dependiendo de la instancia alcanzada. Los clubes que avanzan a los playoffs de octavos reciben 500 mil dólares adicionales; en octavos, el premio asciende a 600 mil; en cuartos de final, 700 mil; semifinalistas obtienen 800 mil; mientras que el subcampeón recibe 2.5 millones de dólares. El campeón del torneo se llevará 10 millones de dólares.

O’Higgins fue el gran verdugo del conjunto embajador

La gran decepción para los hinchas de Millonarios fue la incapacidad del equipo para imponerse ante sus rivales directos. El conjunto bogotano solamente pudo vencer a Boston River en los dos compromisos disputados, mientras que frente a São Paulo empató ambos encuentros y contra O’Higgins perdió los dos partidos.

Ese rendimiento terminó siendo determinante en la eliminación. En el papel, Millonarios parecía tener mayores opciones de avanzar gracias a su experiencia internacional y al peso histórico de su plantilla. Sin embargo, el equipo chileno mostró mayor contundencia, intensidad y capacidad competitiva en los momentos decisivos.

La derrota en Bogotá dejó una sensación amarga entre los aficionados, especialmente porque el equipo dependía de sí mismo para mantenerse con vida en el torneo. El resultado no solo generó críticas hacia el funcionamiento colectivo, sino también cuestionamientos sobre la planificación deportiva para afrontar competencias internacionales.

Ahora, el club deberá enfocarse en reorganizar sus objetivos para el segundo semestre de 2026. La Liga BetPlay aparece como la prioridad inmediata, aunque también será necesario revisar el nivel competitivo del plantel pensando en futuras participaciones continentales.

La eliminación en Sudamericana representa un duro golpe en lo deportivo, pero el importante ingreso económico podría convertirse en una herramienta clave para reforzar la nómina y sostener el proyecto institucional. La dirigencia tendrá la tarea de convertir esos más de cinco mil millones de pesos en inversión deportiva que permita al equipo volver a competir internacionalmente con mayores garantías.

Mientras tanto, la afición azul permanece golpeada por una campaña que prometía mucho más. Millonarios tuvo oportunidades para clasificar, pero terminó pagando caro sus errores ante el rival menos esperado del grupo.

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