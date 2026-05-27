Armando Benedetti ‘calentó’ al Congreso tras calificar de “show” la investigación contra Petro por presunta participación en política

Benedetti aseguró que las intervenciones del presidente Petro correspondieron a análisis políticos generales sobre el panorama electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de abrir una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política de cara a las elecciones del 31 de mayo provocó una reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, que rechazó el alcance de la actuación institucional y la calificó como un montaje sin sustento.

La determinación de la Comisión se conoció tras varias declaraciones y publicaciones del jefe de Estado en redes sociales, en las que se refirió al panorama electoral rumbo a los comicios presidenciales.

PUBLICIDAD

Con base en esos hechos, el órgano legislativo consideró procedente iniciar una actuación penal de oficio por el presunto delito de intervención en política, tipificado en el artículo 422 del Código Penal colombiano.

El documento de la Comisión señaló las bases legales de la decisión. En el texto se afirmó: “Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal”.

PUBLICIDAD

La Comisión de Acusaciones abrió una investigación de oficio contra Gustavo Petro por publicaciones en redes sociales relacionadas con el proceso electoral - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la misma comunicación oficial se solicitó la asignación de un radicado para dar trámite al proceso. Allí se indicó: “En consecuencia, solicito su colaboración a fin de que se asigne un radicado para esta investigación de oficio y poder de esa manera dar el respectivo trámite”.

Respuesta de Armando Benedetti a la investigación del Congreso contra Gustavo Petro

Frente a esto, el ministro Armando Benedetti cuestionó el alcance de esa determinación y la forma en que se presentó públicamente, por lo que aseguró que el Gobierno no había vulnerado ninguna norma y que las intervenciones del presidente se habían limitado a análisis generales del panorama político.

PUBLICIDAD

“El Gobierno dice que no ha habido participación en política. El presidente lo único que ha hecho es hablar o hacer un análisis de algunos aspectos políticos como lo es el centro, la derecha y la izquierda”, afirmó el ministro.

El jefe de cartera también desestimó la relevancia institucional del anuncio; en su lectura del episodio, sostuvo que la actuación de la Comisión respondió más a intereses de exposición pública que a un debate jurídico real.

PUBLICIDAD

“Yo lo que veo, lo que vi ayer, fue más show que realidad. Lo que vi ayer fue más ganas de salir en televisión que decir algunas cosas que están pasando”, dijo Benedetti al referirse a la decisión en medio de varios periodistas que lo abordaron.

El ministro del Interior aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro no ha vulnerado normas sobre participación política - crédito Joel González - Juan Diego Cano/Presidencia

El ministro insistió en que la diligencia no tuvo efectos concretos dentro del trámite legislativo. Señaló además que la sesión en la que se tomó la decisión no representó un escenario decisorio con incidencia práctica.

PUBLICIDAD

“Yo no veo que haya habido nada de lo que ella fue y dijo que, entre otras cosas, fue y lo dijo ayer en la comisión, que no tiene nada que ver. Ahí no había nadie de la comisión de acusación”, expresó.

Armando Benedetti además amplió su crítica y cuestionó el procedimiento en términos más generales, al considerar que la actuación no tuvo sustento real dentro del trámite institucional: “Entonces, va y dice unas cosas donde no se van a tomar decisiones. Esa es la primera prueba de lo que estoy diciendo”.

PUBLICIDAD

Armando Benedetti calificó la decisión de una investigación al presidente Petro como un “show” y cuestionó su falta de impacto jurídico - crédito Colprensa

Por el momento, la controversia dejó en evidencia la tensión entre los controles institucionales del Congreso y la narrativa del Ejecutivo. Mientras la Comisión defendió su competencia para abrir la investigación, el Gobierno insistió en que no existió intervención en política.

Aunque el mandatario no ha expresado un respaldo directo a ningún candidato, sí difunde múltiples mensajes desde su cuenta en la red social X en los que confronta a los principales aspirantes en las encuestas.

PUBLICIDAD

En esos pronunciamientos también dirigió críticas al uribismo y a sectores de la derecha, mientras que defiende abiertamente su línea política de izquierda, lo que lo mantiene de manera constante en el centro del debate político actual.