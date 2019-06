El rendimiento de la franquicia argentina no sólo se vio en su posición final. Una de las claves para el equipo de Quesada fue su clara mejoría en los diferentes aspectos del juego, en comparación con la temporada 2018. Mejoró en el porcentaje de tackles, creció en el line y en el scrum. Además, anotó siete tries más que la pasada campaña (60 contra 53) y recibió 21 llegadas al in goal menos (38 a 59).