Segundo tiempo: 1 minuto, try de De la Vega Mendía (A); 5, try de Carreras (A); 18, penal de Roger (A); 23, try de Abrahams convertido por Nohamba (S); 27, drop de Coetzer (S); 30, try de van der Mescht convertido por Nohamba (S), y 39, try de Pretorius convertido por Hendickse (S).