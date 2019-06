"Estamos con los valores, con la idea de dejarles algo y transmitirles cosas a los chicos que no solo juegan al fútbol, que son seres humanos, que no solo tienen que aprender a cabecear y a pegarle bien a la pelota. Tienen que tener esa cosa de ser buenos compañeros, de ser respetuosos, de ser humildes. Saber que representan a un país y que la educación es tan importante como jugar bien al fútbol. Comportarse bien tanto en un avión como en un hotel. Por eso para ser un buen entrenador hay que dejarles algo a los chicos desde la educación". La frase pertenece a Fernando Batista, entrenador de la Selección Sub 20: la pronunció en una entrevista con el diario español As. Pero bien pudo haber surgido de cualquiera de los directores técnicos de los combinados juveniles de Argentina.